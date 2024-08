Francesca Pascale: «Bravo Tajani sullo ius scholae. Io? Favorevole anche allo ius cannabis»

Francesca Pascale apprezza la svolta di Antonio Tajani dentro Forza Italia. Che considera sempre casa sua, visto che è «il partito per cui ho militato e in cui ho creduto, dopo un primo voto per Marco Pannella». E oggi, spiega in un’intervista a La Stampa, è favorevole allo ius scholae: «Totalmente! Io sono a favore anche dello ius soli. Chi nasce nel mio Paese ha diritto a essere cittadino italiano. E ha l’obbligo e l’onore di istruirsi come cittadino italiano». Per questo, spiega, è «felicemente sorpresa da Tajani. L’ho conosciuto come un uomo molto diplomatico, e ci ho anche molto litigato. Ora faccio il tifo per lui: sono orgogliosa che tenga la schiena dritta su questo tema seguendo l’eredità di Berlusconi».

La polemica con la Lega

Pascale non svela se Berlusconi la pensasse davvero così sullo ius soli: «Non mi permetto di dire quello che pensava il presidente Berlusconi. Posso dire quello che ho imparato io stando accanto a lui: il valore delle evoluzioni in politica. Sul presidente ci si è sempre divisi in tifoserie, ma comunque la si pensi non si può negare che, da politico come da imprenditore, sia sempre stato un uomo molto lungimirante». Poi attacca la Lega: «Salvini e Vannacci non hanno il polso della realtà. Vanno bene i valori tradizionali, ma se la politica non considera le evoluzioni della società, finisce che il popolo è più avanti della politica. Siamo una società multirazziale, e va bene così: lo dico da cristiana». Poi chiarisce: «Io sono napoletana e bisessuale, si figuri se mi può piacere la Lega di Salvini e Vannacci!».

Marina e Piersilvio

L’ex fidanzata di Berlusconi dice di non sapere se la svolta in Fi sia dipesa da Marina e Piersilvio Berlusconi: «Ma so che sono persone che conoscono e sanno stare al passo con la società. Se c’è un loro ruolo, si sente già la differenza in positivo». E dice di aspettarsi che Tajani voti con le opposizioni in caso di contrasti con Lega e Fratelli d’Italia: «I responsabili politici sono loro: immagino che prima di iniziare una battaglia abbiano considerato le conseguenze. Tajani sta dimostrando coraggio e spero che continui a farlo». Poi l’ultima battuta: «Io sarei a favore anche dello ius cannabis! Col proibizionismo la destra crede di risolvere un problema, e invece lo alimenta».

