Gli Oasis tornano e annunciano 14 concerti nel 2025 (ma tutti tra Irlanda e Regno Unito) – Il video

Il ritorno dei fratelli Gallagher aveva emozionato i fan di tutto il mondo. Tutti erano in attesa dell’annuncio per le 8 di oggi, 27 agosto. Puntuale è arrivato il post su X sul profilo della band britpop Oasis: «This is it, this is happening» (È così, sta accadendo), sono 14 i concerti previsti per il 2025. Ma tutte le date saranno tra Irlanda e Regno Unito. Questo comporterà una spesa ulteriore per i fan che vorranno raggiungerli nelle città selezionate. Intanto si stima che il tour potrebbe valere circa 400 milioni di sterline.

I biglietti saranno in vendita da sabato 31 agosto. Qui le date: Cardiff Principality Stadium (4 e 5 luglio 2025); Manchester Heaton Park (11, 12, 19 e 20 luglio 2025); London Wembley Stadium (25 e 26 luglio, 2 e 3 agosto 2025); Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium (8 e 9 agosto); Dublin Croke Park (16 e 17 agosto).

