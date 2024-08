Parigi 2024, tutto pronto per l’inizio delle Paralimpiadi: domani cerimonia d’apertura con ballerini anche disabili e la sfilata dei 4.400 atleti

Anche per le Paralimpiadi il conto alla rovescia è terminato: i giochi prenderanno il via a Parigi domani, 28 agosto. Per la prima volta nella storia francese, la capitale si prepara ad accogliere gli atleti paralimpici, e la cerimonia d’apertura organizzata per l’occasione non promette nulla di meno rispetto a quella andata in scena lo scorso 26 luglio. Le tribune sono già issate in Place de la Concorde, il palco si estenderà su 4.500 metri quadrati. Qualche biglietto è ancora in circolazione, per chi volesse assistere allo spettacolo: i prezzi vanno dai 150 ai 700 euro. Gli eventi in programma, che si estenderanno in un arco di 11 giorni, sono 549, a cui prenderanno parte 4.400 atleti, provenienti da 184 delegazioni.

La cerimonia

L’evento è stato ideato da Thomas Jolly, già direttore artistico della tanto discussa cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Jolly riproporrà un tema già centrale nel suo debutto, ovvero quello dell’inclusività: su 150 ballerini, 25 avranno infatti una disabilità. «Sono straordinari, sono più capaci di molte persone abili. Sia mentalmente che fisicamente», ha commentato il coreografo svedese Alexander Ekman, regista dello spettacolo. Peccato che lo slancio ideale si scontri con un paradosso pratico: non tutte le stazioni della metro, infatti, sono state rese adeguatamente accessibili nella capitale francese.

La questione sicurezza

Uno sforzo aggiuntivo sembra però essere compiuto sugli impianti sportivi, dotati di descrizioni audio, cuffie per ipovedenti, tablet touchscreen e banchi dedicati, come scrive il Sole24Ore. Si prevede una discesa degli atleti dall’Arco di Trionfo fino a Place de la Concorde, al centro di una folla che il Ministero dell’Interno stima in 75mila persone, a fronte di 25mila agenti mobilitati per mantenere l’ordine. A questi ultimi si aggiungeranno 10mila agenti di sicurezza privata che avranno il compito di attenzionare le situazioni potenzialmente più a rischio (come la delegazione israeliana, presente con 27 atleti, due arbitri e il presidente del Comitato paralimpico nazionale).

Le parole di Estanguet

Il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, ha sottolineato che l’evento che prenderà il via domani non è soltanto un momento di celebrazione sportiva, ma anche l’occasione per fare luce sulle discriminazioni subite dai disabili: «Vogliamo vedere come, al nostro livello e con umiltà, possiamo contribuire a cambiare questa visione», ha dichiarato dal villaggio britannico di Stoke Mandeville (località da cui la fiamma paralimpica ha iniziato il suo viaggio verso la Capitale francese). «Questi Giochi paralimpici devono essere al servizio di una riflessione collettiva, nella speranza che le persone abbiano una visione più aperta di fronte alla disabilità, che rimane la principale causa di discriminazione in Francia», ha aggiunto Estanguet.

