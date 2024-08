Vimercate, 67enne travolto e ucciso da una balla di fieno da 800 chili

Lavorava per l’azienda agricola Il Sole, in via Torquato Tasso, a Vimercate, quando una balla di fieno da 800 chili gli è caduta addosso. Non c’è stato nulla da fare per il 67enne brianzolo: quando i soccorritori dell’Areu – l’Azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell’azienda agricola sono arrivati anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 16.30 di mercoledì 27 agosto. Dall’inizio dell’anno, nella provincia di Monza e Brianza, si sono verificate 6 incidenti mortali sul lavoro. L’ultimo di questi è avvenuto appena una settimana fa, quando un egiziano di 22 anni è stato stritolato da un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti.

Foto di copertina: Pixabay | Matthias Böckel

Leggi anche: