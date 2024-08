Pavia, 54enne ucciso in casa, sul corpo i segni delle botte. In caserma i due uomini che vivevano con lui

L’omicidio nella notte a Cilavegna. L’uomo sarebbe morto in seguito alle percosse subite

Un uomo di 54 anni è stato ucciso nella sua abitazione nella notte tra il 27 e 28 agosto a Cilavegna, in provincia di Pavia. I carabinieri hanno condotto in caserma i due uomini che convivevano con lui. La vittima e i due uomini presenti nell’appartamento sono tutti italiani. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe morto in seguito alle percosse subite. I militari stanno esaminando la loro posizione.

