Roma, trovato nudo con la testa nel frigo: è un giallo la morte di un tedesco di 65 anni

È stato trovato nudo, disteso a terra, con la testa nel frigo. Un tedesco di 65 anni, Joachim Radtke Horst, è stato rinvenuto così la mattina di lunedì 26 agosto dopo che un collega si era recato nella sua villa a Roma, nel quartiere Fidene, e aveva lanciato l’allarme. Nell’abitazione, come scrive Il Messaggero, non sono stati trovati segni di effrazione: la porta era chiusa. La polizia percorre ogni ipotesi in attesa dell’autopsia. Dal sabato precedente il 65enne era irreperibile al telefono.

Il ritrovamento

Per questo il collega, di una ditta di autonoleggio dove Horst era dipendente, era andato a casa sua lunedì in via di Santa Colomba, dentro la Riserva della Marcigliana. Ma non ricevendo alcuna risposta al campanello, preoccupato, ha deciso di chiamare il 118 intorno alle 10 di mattina. I soccorsi e gli agenti di polizia entrati in casa non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul corpo di Horst ora verrà effettuata l’autopsia per chiarire quali siano state le cause della morte. Intanto, gli inquirenti hanno compiuto i primi sopralluoghi nella casa e hanno potuto constatare che non ci sono segnali di effrazione o lesioni sul corpo che farebbero pensare a una colluttazione. Si pensa che a uccidere il 65enne possa anche esser stato un malore che l’ha colto nel momento in cui cercava del fresco dentro il frigorifero.

Il precedente

Secondo quanto riferito dal collega, l’uomo avrebbe abitato da solo nella villa dove era residente da anni. Un caso simile era capitato a inizio febbraio. Italo Gatti, maestro in pensione di 76 anni, era stato trovato disteso a terra dopo mesi dalla sua scomparsa dalla casa all’Alberone. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato l’uomo mummificato per il tempo che era passato dalla morte. La mobilitazione era scattata dopo l’appello lanciato dai condomini a “Chi l’ha visto?” perché non avevano sue notizie da luglio 2023. A insospettire una signora la quantità di carte trovate nella cassetta della vittima: «Tornata dalle ferie estive mi sono resa conto che nella cassetta di Gatti era pieno di bollette», aveva riferito durante la trasmissione.

Leggi anche: