Khaby Lame e la cittadinanza: «Mi sono sempre sentito italiano. Non sono gli altri che devono dirti chi sei»

Arrivato in Italia quando aveva un anno ma si è «sempre sentito italiano». Eppure la cittadinanza italiana per il tiktoker con più follower al mondo, Khaby Lame, 24 anni, è arrivata solo dopo la maggiore età: il 17 agosto 2022. Così anche la star dei social alla Stampa dice la sua sul dibattito sullo Ius scholae tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario della Lega Matteo Salvini: «Molti meritano la cittadinanza come e più di me. Semplicemente non hanno avuto la possibilità che ho avuto io, così stanno ancora aspettando. Io sono un ragazzo fortunato, lo so».

«Se cresci in un posto sei di quel posto»

Ora Lame studia a Hollywood, sta imparando l’inglese, un consiglio che gli ha dato il noto attore Robert Redford. Ed è essenziale per la carriera da attore che vuole intraprendere. Ma solo qualche anno fa abitava a Chivasso, a 30 km da Torino, nelle case popolari insieme ai due genitori senegalesi. Ha firmato per due film e un documentario sul cambiamento climatico, una completa rivoluzione rispetto alla vita di allora. «Sono cresciuto in Italia, facevo la scuola italiana, parlavo italiano, avevo amici italiani. Ero già italiano prima che me lo riconoscessero ufficialmente. Se cresci in un posto sei di quel posto. Non sono gli altri che devono dirti chi sei», sostiene Lame.

Quelli che aspettano

Non tutti hanno però la sua fortuna: «Troppi stanno ancora aspettando. Sono stato fortunato a ottenere la cittadinanza. Non è giusto che molti ragazzi non ci riescano». Tutto per lui è iniziato dal viaggio che i suoi genitori hanno fatto per cercare lavoro in Italia, una scelta che in qualche modo l’ha portato dove è ora: «So che devo tutto a loro», riconosce Lame che con i primi soldi ha comprato una casa vicino Milano alla madre. La testa ora è orientata allo studio e a quel sogno «vincere un Oscar».

