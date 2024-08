L’ira di Meloni sull’assegno unico: «Ma quale abolizione, diffidate delle ricostruzioni». E attacca l’Ue sul sostegno agli immigrati – Il video

Un video dal Palazzo per smentire le «fantasiose ricostruzioni» di chi su organi di stampa descrive scenari non rispondenti al vero sulla prossima legge di Bilancio. Giorgia Meloni non ci sta ad accettare la ricostruzione di una presunta sforbiciata ai beneficiari dell’assegno unico, e questa volta lo fa sapere comparendo direttamente in un filmato. Al suo fianco, per rafforzare il messaggio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Oggi l’ultima notizia sarebbe che saremmo in procinto di abolire l’assegno unico», interviene polemica la premier. «Siccome la legge ancora la dobbiamo scrivere, diffidate delle ricostruzioni». Il video dei due leader di governo – Meloni ne aveva fatto un altro appena ieri mattina per far sapere a tutti di essere rientrata a Roma dopo le vacanze – vuol essere un dito in un occhio in primis a Repubblica, giornale che stamattina ha dato la notizia del taglio alla principale misura di sostegno alle famiglie. Ma finisce per contente un affondo velenoso pure contro la Commissione europea. Perché, sottolinea la premier in un inciso tutt’altro che irrilevante, sull’assegno unico «stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi, visto che la Commissione ci dice che dovremmo darlo anche ai lavoratori immigrati che ci sono in Italia e che di fatto vorrebbe dire uccidere l’assegno unico». In ogni caso, è il messaggio ai naviganti per le prossime settimane della premier, la legge di bilancio deve ancora vedere la luce, dunque «diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un’Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra». E Giorgetti, sullo sfondo, sorride compiaciuto.

