«Quello che tra noi due adoravi ti ha chiuso in un congelatore»: il saluto disperato del figlio minore di Rosanna Pilloni

«Il figlio che adoravi ti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo lo avrei ammazzato con le mie mani». A dirlo è Andrea Mallus, fratello di Sandro Mallus, il 54enne che ha tenuto nascosto il cadavere della madre Rosanna Pilloni nel freezer per circa due anni per intascare la pensione. I resti della donna, che sarebbe morta decine di mesi fa per cause naturali, sono stati rinvenuti dai carabinieri nella sua abitazione a Sarroch, nel Cagliaritano. Sandro, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per «occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato». E, ora, il fratello Andrea – che vive in Irlanda – ha voluto dedicare sui social un ultimo pensiero alla madre. «Cara mamma ne hai passate tante per causa nostra, figli con problemi di sostanze non sono facili. Io nel mio piccolo ho lottato per essere dove sono, tuo figlio maggiore che tutti adoravano ti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo prima lo avrei ammazzato con le mie mani. Riposa in pace mamma e veglia su di me da lassù. Lo so che lo farai e che sei orgogliosa di me», ha scritto Mallus che, stando a quanto riporta la stampa locale, non aveva più rapporti con il fratello maggiore e neppure con la madre proprio a causa di Sandro. Nel frattempo, gli inquirenti stanno indagando sugli ultimi mesi di vita della donna e stanno sentendo tutte le persone che potessero avere un contatto con lei. In particolare, gli investigatori si domandano come sia stato possibile che nessuno si sia chiesto dove fosse finita la donna. Cruciale sarà raccogliere le testimonianze del medico di famiglia e del farmacista dal quale Pilloni si riforniva.

Foto copertina: ANSA / MANUEL SCORDO (NPK) | Il campanello della casa in cui un 54enne ha nascosto il corpo della madre morta 78enne all’interno del congelatore

