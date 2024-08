Germania, donna accoltella cinque persone su un autobus a Siegen, tre feriti gravi

Una 32enne ha accoltellato cinque persone su un autobus a Siegen (Renania Settentrionale-Vestfalia). Tre delle persone colpite sarebbero in pericolo di vita, una grave e una lievemente ferita. La donna è stata arrestata, si è costituita lei stessa davanti all’arrivo degli agenti. Secondo quanto riportato dallo Spiegel, sarebbe nota alla polizia per reati legati all’uso di droghe. E potrebbe avere problemi psichici. Secondo quanto riporta la testata Siegener Zeitung la 32enne appariva estremamente confusa, forse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. L’autobus era diretto alla festa cittadina di Siegen, con partenza Neuenkirchen. L’episodio risale intorno alle 19.40 di stasera e a bordo del mezzo vi erano almeno 40 passeggeri. Non si tratta di attacco terroristico. «A condurre l’operazione è la polizia di Dortmund – scrivono le autorità su X -. La scena del crimine è transennata. Procediamo con l’interrogare i testimoni. Al momento non ci sono ulteriori pericoli».

Leggi anche: