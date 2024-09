Napoli, l’attaccante David Neres derubato fuori dallo Stadio Maradona dopo la partita con il Parma – Il video

Il nuovo attaccante brasiliano del Napoli David Neres è stato derubato fuori dallo stadio Maradona dopo la partita con il Parma, dove la squadra partenopea ha vinto per 2 a 1. Due persone a bordo di una moto, riporta Repubblica, hanno sfondato il vetro posteriore del van su cui era salito il calciatore e lo hanno minacciato con una pistola, facendosi consegnare un Rolex e riuscendo poi a scappare, nonostante le tantissime forze dell’ordine presenti nell’area. Nessuna conseguenza fisica per il nuovo attaccante, solo un grande spavento prima del ritorno nel suo albergo, a Corso Vittorio Emanuele. Non proprio un ringraziamento per l’assist ad Anguissa che tra l’altro ha permesso il gol decisivo che ha ribaltato la partita. «Ci dispiace per i tifosi che erano fuori dallo stadio per aspettare mio marito. Lui avrebbe voluto salutarli, ma dopo quello che è successo non se l’è sentita», ha poi spiegato Kira Winona, moglie dell’attaccante sui social. Nelle prossime ore il calciatore sporgerà denuncia.

(video @Highlander_0405)

