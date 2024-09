«Ho affittato un vestito per intervistarla». «È splendido, Paolo. Le dona molto»: le battute tra Giorgia Meloni e Del Debbio a 4 di sera – Il video

Nel corso della sua intervista al programma 4 di sera, condotto su Rete4 da Paolo Del Debbio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il suo ministro Gennaro Sangiuliano nella vicenda della non-consulente del ministro della Cultura Maria Rosaria Boccia. «Non ha ricevuto soldi pubblici né avuto accesso a documenti riservati», spiega la premier. Ma a colpire il pubblico da casa sono state le battute tra Meloni e il conduttore. Siparietti che non sono passati inosservati sui social, come quello a fine puntata. «Ha visto? Ho affittato un vestito per intervistarla», ha dichiarato Del Debbio. «È splendido, Paolo. Le dona molto». «Alle 21:30 devo riportarlo», scherza il conduttore. «Apprezzo anche la pettinatura», insiste Meloni. «Grazie di cuore», ribatte Del Debbio.

«Per molti anni l’Italia è stata fanalino di coda, ora non c’è più questa situazione: oggi l’Italia cresce di più dell’eurozona, cresce più di Francia e Germania. E sono molto importanti i dati sull’occupazione: c’è il tasso più basso di disoccupazione dal 2008 e il più alto tasso di occupazione da quando Garibaldi ha unificato l’Italia. Crescono i contratti a tempo indeterminato e diminuisce la precarietà. Sull’esportazione quest’anno siamo la quarta nazione al mondo, non era mai successo», ha dichiarato durante la sua intervista Meloni. Un paragone che non passerà inosservato.

