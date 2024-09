La Nutella vegana non è ancora in vendita, tranne a Napoli: come sono arrivati in un negozio i barattoli (veri) col tappo verde

Il nuovo prodotto della Ferrero è stato presentato oggi 3 settembre ma non è ancora in commercio. Come ha fatto il negozietto vicino a piazza Dante a procurarsi i barattoli introvabili

È già partito il contrabbando della Nutella vegana, nel giorno in cui la Ferrero ha lanciato il nuovo prodotto sul mercato italiano, belga e francese. E proprio un carico di barattoli destinato alla Francia sarebbe stato ritrovato in parte in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico di Napoli. Un’anteprima assoluta quella del negozietto di Napoli, che ha insospettito qualche cliente che ha segnalato il caso ai carabinieri del Nas.

I prezzi stracciati

Nell’esercizio commerciale in una traversa di piazza Dante, la Nutella vegana veniva venduta a prezzi stracciati: 2,60 euro per un barattolo da 350 grammi, rispetto ai 4,49 previsti da Ferrero. Con l’attesa in crescita per la curiosità di provare il nuovo prodotto, c’è chi ha pensato a una contraffazione. E invece quei barattoli con il tappo verde erano autentici.

Il furto a giugno

Il carico era stato rubato lo scorso giugno in Campania. Da allora era rimasto in attesa che la Ferrero lanciasse il prodotto sul mercato italiano. Ora è partita la caccia dei carabinieri per gli altri barattoli, diffusi in una sorta di canale parallelo di vendita completamente illegale.

Leggi anche: