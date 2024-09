Bebe Vio alle Paralimpiadi con un altro cognome, la scelta «per orgoglio» e l’ironia sui calzini – Il video

Bebe Vio a Parigi si prepara ad affrontare la sua terza Paralimpiade, ma stavolta con un altro cognome. Non proprio nuovo, semmai arricchito perché assieme a quello di suo padre Ruggero, il nome della campionessa di scherma apparirà con il cognome della madre Teresa. A referto quindi apparirà Bebe Vio Grandis. Una scelta di orgoglio, come ha spiegato a Fanpage: «È stata una scelta famigliare comune di aggiungere il cognome di mamma, ci tenevamo a farlo per puro orgoglio. Abbiamo impiegato un po’ di tempo perché è stato veramente un casino fare tutte le pratiche». La scelta è anche un omaggio a sua madre: «Pensavamo fosse giusto nei confronti di mamma, della famiglia di mamma, avere quella parte di storia con noi. E lei ne è stata fiera».

L’importanza dell’ironia

Poco meno di una settimana fa è diventato virale il suo “unboxing da influencer”. Nel video l’atleta estraeva dal suo kit per Parigi i calzini, che non può indossare. Un’ironia, ha spiegato Bebe Vio a Repubblica, che ha imparato proprio da casa sua: «Diciamo che ho la fortuna di avere una famiglia che ci ha insegnato subito a prenderci in giro e a ironizzare su tutto». Si è poi soffermata sulla percezione che il pubblico ha degli sportivi paralimpici. «La frase peggiore che sento è sempre: “Nonostante tutto guarda cosa sta facendo”. Questo “nonostante tutto” mi mette una tristezza… Siamo atleti che vogliono portare in alto il nome dell’Italia, ma lo scopo è anche ironizzare». Quasi d’obbligo, a questo punto, una strizzata d’occhio al nuovo fenomeno del web Rigivan Ganeshamoorthy, che secondo lei «ha rilasciato l’intervista più bella mai fatta. È questo che vogliamo far passare, l’ironia su qualsiasi cosa».

Quando gareggia Bebe Vio e dove vedere le gare

Bebe Vio Grandis scenderà in pedana per la prima volta domani, mercoledì 4 settembre. Appuntamento su Rai2 a partire dalle ore 12.00 per difendere gli ori individuali conquistati a Rio 2016 e Tokyo 2020. Da giovedì 5 alle 10.00, con Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino, proverà l’assalto al metallo più prezioso nella competizione a squadre. L’unico che le manca a livello olimpico.

