Ucraina, l’annuncio del portavoce di Zelensky: «Domani cambia oltre mezzo governo»

Secondo quanto anticipato dal portavoce del partito del presidente, David Arakhamia, Volodymyr Zelensky annuncerà un ricambio di «oltre il 50%» del suo governo dopo l’abbandono di tre ministri. «Come promesso, già questa settimana ci si può aspettare un grande cambiamento nel governo. Più del 50% dei membri del consiglio dei ministri subirà dei cambiamenti», ha dichiarato sul canale Telegram. «L’elenco definitivo sarà determinato nella riunione del 4 settembre. Vi preghiamo di seguire solo le notizie ufficiali», ha detto Arakhamia. Secondo indiscrezioni il prossimo a mollare la poltrona potrebbe essere il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba. Lo scrive la Pravda Ucraina. Il successore è ancora in fase di definizione, ma il sostituto più probabile sembra essere il primo vice ministro degli Esteri Andrei Sibiga. Il primo ministro Denis Shmygal rimarebbe in carica. I tre esponenti del governo che hanno lasciato l’incarico nella giornata di oggi sono il ministro responsabile della supervisione della produzione di armi durante la guerra, Oleksandr Kamyshin, in carica dal marzo 2023, e anche consigliere del presidente, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell’Ambiente, Ruslan Strilets.

Zelensky: «Dobbiamo rafforzare alcune aree in vista dell’inverno»

Il cambio di governo è stato un tema anche del tradizionale videomessaggio serale del presidente ucraino. «L’autunno sarà estremamente importante per l’Ucraina. E le nostre istituzioni statali devono essere create in modo che si raggiungano tutti i risultati di cui abbiamo bisogno – tutti noi. Per fare questo, dobbiamo rafforzare alcune aree del governo. Ci saranno cambiamenti anche nell’Ufficio», ha detto Zelensky. Il presidente ha aggiunto che «conta su un peso leggermente diverso per alcuni settori della nostra politica estera e interna». In primo luogo necessaria una maggiore interazione tra il governo centrale e le comunità, soprattutto ora, in preparazione della stagione invernale. «In secondo luogo, l’Ucraina ha già raggiunto risultati significativi nella produzione della difesa. E questo dovrebbe essere rafforzato a tutti i livelli, in particolare per rendere più facile attrarre investimenti di partner nelle nostre industrie strategiche», ha dichiarato. Inoltre è necessario rafforzare in modo significativo la cooperazione con la Nato; e questo richiede un’interazione speciale. «Il quarto è l’Unione Europea, i veri negoziati di adesione, la preparazione delle parti rilevanti del futuro accordo di adesione. In quinto luogo, dobbiamo combinare tutto ciò che l’Ucraina ha ottenuto nelle sue relazioni con i partner con quello che il nostro Stato deve affrontare per contrastare la propaganda russa e proteggere il patrimonio culturale ucraino», ha concluso Zelensky.

