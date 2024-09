Charles Leclerc e la polemica sulla mancia di 20 euro data a Monaco – Il video

Charles Leclerc, dopo il successo della Ferrari nel Gp di Monza, è stato beccato dai fan dare una mancia un po’ bassa al concierge durante qualche giorno di relax a Monaco. Venti euro, per la precisione, una cifra che non è piaciuta ad alcuni che lo hanno criticato tacciandolo di tirchieria. In attesa di tornare in pista il 15 settembre al GP di Baku, in Azerbaigian Leclerc si stava godendo una breve pausa, tra qualche autografo o selfie. Nel video diventato virale sui social si vede il pilota passeggiare e raggiungere la sua auto parcheggiata, una Ferrari, lungo la strada. Prima di aprire lo sportello preleva dal suo portafoglio 20 euro suddivisi in due banconote da 10 e li consegna all’uomo che aveva in cura la sua auto. Tra le critiche c’è anche chi lo difende. «Ma perché uno non può essere ricco e tirchio? Perché dovrebbe dare la mancia alta quando loro hanno il loro stipendio? È come se andassi in un negozio di vestiti e lasciassi la mancia alla tipa alla cassa», commenta un utente su X.

