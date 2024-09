Usa, sparatoria in un liceo in Georgia: 4 morti e decine di feriti. Fermato il killer, ha 14 anni. Biden: «Basta stragi»

Avrebbe 14 anni il killer della sparatoria in un liceo in Georgia, negli Stati Uniti, avvenuta mercoledì 4 settembre nelle aule di un istituto fuori Atlanta, nella zona di Winder. Secondo quanto riferisce Cnn, citando fonti della polizia, è salito a 4 il numero delle vittime, mentre i feriti sarebbero almeno 30. Per ore la Apalachee High School è rimasta in lockdown, circondata da una massiccia presenza della polizia. Almeno uno dei feriti è stato portato via in eliambulanza. Le autorità hanno fermato un sospetto, che secondo la testata statunitense è il 14enne, ma non è ancora chiaro se fosse uno studente dello stesso istituto. Il presidente Joe Biden, informato immediatamente dell’accaduto, ha tuonato contro l’ennesima strage a colpi di arma da fuoco in una scuola. «Non possiamo più accettare le stragi negli Stati Uniti, non sono normali», ha detto il leader della Casa Bianca, accusando i Repubblicani al Congresso di bloccare qualsiasi tentativo di riformare la normativa sull’acquisto delle armi, «quando è troppo è troppo». Dello stesso tono anche la sua portavoce Karine Jean-Pierre: «Bisogna agire» con l’approvazione di leggi federali.

