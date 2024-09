Maltempo in Piemonte: le immagini del fiume Stura che esonda, un disperso nella regione – Il video

Ci sarebbe un disperso per il maltempo, che sta sferzando tutto il Nord Italia da ieri 4 settembre. Piemonte e Liguria le regioni più colpite: sono stati oltre cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco tra le province di Savona e di Torino. In alta Val di Susa sarebbero precipitati oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime ore, con i rovesci che però non danno ancora cenno di diminuire. E mentre nel capoluogo piemontese i fiumi sembrano ancora sotto controllo, nelle valli vicine si registrano già i primi danni.

I soccorsi dei vigili del fuoco

L’allerta arancione che Arpa aveva diramato su tutta la zona è stata confermata nei fatti. A Feletto l’esondazione del torrente Orco ha travolto un 58enne al lavoro sul suo trattore, che si sarebbe ribaltato travolto dall’improvvisa massa d’acqua. L’uomo al momento risulta disperso. Le piogge hanno gonfiato vistosamente anche la cascata di Noasca, in valle dell’Orco, tra i punti nevralgici della alluvione lampo dello scorso 29 giugno. Nel comune di Mattie, in località Combe, il torrente Gerardo è straripato causando il crollo di due ponti e isolando 22 persone. Altre 30 persone sarebbero bloccate a Bussoleno per la caduta di materiale sulla strada di accesso alla borgata.

La prima neve in estate

A due settimane dalla fine dell’estate le temperature, calate di colpo a causa della perturbazione proveniente da nord, hanno imbiancato di neve le province di Cuneo e Bardonecchia. Nella zona più vicina al confine francese il Soccorso Alpino sta traendo in salvo gli ospiti del rifugio Scarfiotti, a cui una frana aveva chiuso ogni via di fuga. A far paura è anche il fiume Stura di Lanzo. Il corso d’acqua ha già superato il livello di guardia in località Mezzenile e Lanzo Torinese.

