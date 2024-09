Avellino, 84enne resta bloccato in ascensore e viene colto da malore: è morto

Un uomo di 84 anni è morto dopo essere rimasto bloccato nell’ascensore del condominio in cui viveva. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre, a Montella, in provincia di Avellino, come riporta il Corriere del Mezzogiorno,. La vittima è Vincenzo Iannaccone, un pensionato che risiedeva con la moglie al primo piano del palazzo. L’uomo stava utilizzando l’ascensore, come faceva abitualmente, quando è rimasto intrappolato all’interno della cabina. A quel punto, l’uomo è stato colto da un malore, e ha perso i sensi senza riuscire a chiedere aiuto.

I soccorsi senza successo

Accortisi di quel che stava accadendo, i vicini di casa hanno contattato i soccorritori del 118 e pochi minuti più tardi una squadra dei Vigili del Fuoco è giunta sul posto e ha forzato le porte dell’ascensore. I pompieri hanno provato a rianimare l’uomo, mettendo in pratica manovre di emergenza in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Gli sforzi, però, si sono rivelati inutili. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito per capire cosa abbia determinato il blocco dell’ascensore. Nel frattempo, la comunità di Montella si stringe attorno alla famiglia di Iannaccone, che alcuni cittadini descrivono come «un uomo apprezzato per la sua bontà e l’amore con cui accudiva la moglie».

