Francia 1- Italia 3: la sorpresa di Spalletti a Parigi

Dopo la delusione degli Europei, gli azzurri hanno vinto brillantemente contro la Francia nell’esordio in Nations League., vincendo 3 a 1. In rimonta. Perché la partenza della Nazionale, guidata da Luciano Spalletti, non è stata eccezionale: sotto dopo una manciata di secondi, appena 13, per una rete di Barcola che ha sfruttato un errore di Di Lorenzo. Una formazione da cautela (3-5-1-1 con Pellegrini a ridosso di Retegui) che avrebbe poi potuto pareggiare subito, con un colpo di testa di Frattesi quasi a colpo sicuro è finito contro la traversa. Il gol è arrivato con una invenzione straordinaria, uno scambio tra il rientrante Tonali e Dimarco fatto di un tacco volante del centrocampista e un sinistro al volo dell’esterno sotto la traversa. Nel secondo tempo è tutt’altro clima: meritato 2-1 segnato da Frattesi dopo pochi minuti. E infine il 3-1 di Raspadori, che chiude la vittoria nel nuovo corso azzurro. Ora subito un’altra sfida. Gli azzurri torneranno in campo lunedì a Budapest contro Israele, che ha perso 3-1 con il Belgio.

Spalletti: «Tutti hanno reagito subito facendo la partita che dovevano fare»

«Dopo l’infortunio iniziale abbiamo avuto doppia forza mentale. Nel nostro calcio, ci sta che la tensione ti faccia commettere un errore, e tutto diventa follia. Ma tutti hanno reagito subito e hanno fatto la partita che dovevano fare», ha dichiarato Spalletti, che ha ritrovato il sorriso. «La condizione fisica – ha detto il ct alla Rai – è diversa da quella di fine campionato, e abbiamo tanti giovani che vogliono far vedere quanto valgono. Tonali? Ha fatto una grande partita, abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo».

