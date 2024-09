Caso Sangiuliano, Boccia critica Meloni: «È una donna pronta allo scontro, ma sferra i suoi colpi al vento»

«La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona». Con queste parole, Giorgia Meloni – durante il punto stampa al Forum di Cernobbio – ha derubricato la questione che ha portato alle dimissioni del suo ministro, Gennaro Sangiuliano. Un giudizio sulla carriera di Maria Rosaria Boccia che, a quest’ultima, non è andato a genio. Tant’è che nel giro di poche ore ha scritto un lungo post su Instagram per censurare le dichiarazioni della presidente del Consiglio. «Ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui». L’imprenditrice di Pompei ha insistito sul piano del femminismo, definendo Meloni «una donna pronta allo scontro».

E ha aggiunto: «Affronta la situazione con la forza di un pugile, che soffia il naso dopo il jab, ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità». Boccia ha concluso suggerendo alla leader di Fratelli d’Italia di «mettere da parte i guantoni – poiché – sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c’è bisogno». Il primo politico a commentare il botta e risposta tra le due è stato il deputato di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, che si è schierato con Boccia: «Trovo incredibile che la presidente Meloni non stigmatizzi il comportamento del suo ex ministro Sangiuliano e attacchi una donna. Questa destra deve cominciare a occuparsi dei problemi del Paese, a partire dalla crisi climatica e dalla povertà sociale, che sono le vere emergenze in Italia».

