Cos’è la pellicola privacy che Maria Rosaria Boccia ha regalato a Sangiuliano? – Il video

È stato uno dei siparietti più comici dell’intervista dell’imprenditrice di moda Maria Rosaria Boccia al programma In onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. L’intervistata che ieri, 6 settembre, ha spiegato: «Ho anche regalato al ministro una pellicola privacy. Una pellicola che gli permette di non far vedere alle persone che sono accanto quello che lui scrive e quello che lui invia». Questo perché Boccia aveva notato degli sguardi interessati a ciò che l’ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano scriveva nelle chat personali: «Ho visto tante volte dei messaggi… sbirciati. Perché se stai seduto anche in aereo e lui ti sta accanto e chatta con qualcuno è come…». Allora è stata interrotta da Aprile che tra il surreale e l’ironico le ha chiesto: «Lei sta dicendo che l’unica a difendere la privacy del ministro è stata lei». Proprio così, ha ribadito Boccia: «E lo può dire, gliel’ho regalata io la pellicola privacy. Ho detto “Guarda Gennaro, tu poco poco stai accanto a una persona e ti vede che invii questo messaggio non proprio ministeriale… vai a finire nei guai. Mettiti una pellicola privacy così non ti vedono”», ha raccontato.

Ma cos’è la pellicola privacy?

Quando si usa il termine “pellicola privacy” si fa riferimento a una molteplicità di prodotti, vetri, che facilitano l’occultamento di ciò che si sta visualizzando o scrivendo sul proprio dispositivo mobile. Questi vetri sono dotati di un filtro che restringe l’angolo di visualizzazione a partire già dai 30° cosicché solo chi si trova davanti allo schermo, al display del telefono, possa visualizzare senza alcuna difficoltà ciò che c’è visualizzato.

