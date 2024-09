Usa 2024, Medvedev contro i candidati: «Trump non toglierà le sanzioni, Harris solo una stupida»

Se alla Casa Bianca verrà eletta Kamala Harris o Donald Trump per la Russia cambierà poco. Almeno per quanto riguarda le sanzioni internazionali. Lo scrive su Telegram l’ex primo ministro e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev. Il repubblicano non cancellerà le restrizioni verso Mosca, né da Harris bisogna aspettarsi sorprese. «Le sanzioni contro l’Urss [sic] ci sono state per tutto il XX secolo e sono tornate su una scala senza precedenti nel XXI. Quindi, si tratta di sanzioni per sempre», scrive Medvedev, «o almeno, finché gli Stati Uniti non crolleranno nell’imminente nuova guerra civile. Dopotutto, c’è un motivo se Hollywood fa film su questo». Secondo l’ex presidente russo, Trump «ha minacciato di revocare la sanzioni» ma se eletto non lo farà. Trump si definisce un outsider ma è solo un insider dell’establishment. È un narcisista eccentrico, ma è anche un pragmatico. Come uomo d’affari, Trump sa che le sanzioni danneggiano il potere del dollaro nel mondo ma questo non è un motivo sufficiente per dar luogo a una rivoluzione negli Stati Uniti e andare contro la linea anti-russa del famoso Deep State, che è molto più forte di qualsiasi Trump. Su Harris aggiunge: «Non c’è da aspettarsi nulla. È inesperta e, secondo i suoi nemici, semplicemente stupida. Le verranno preparati bei discorsi senza senso e noiose risposte “corrette” alle domande, che leggerà da un gobbo mentre ride in modo contagioso».

Foto di copertina: EPA/EKATERINA SHTUKINA

Leggi anche: