I 90 anni di Brigitte Bardot: «Le ossa mi fanno male, ma non ho paura. E poi quando ti lamenti fai incazzare tutti»

Nel mese del suo novantesimo compleanno, Brigitte Bardot afferma di non temere l’avanzare dell’età. «Il tempo mi passa sopra giorno dopo giorno senza che io mi preoccupi. Non so se sono vecchia e non lo voglio sapere. Semplicemente continuo a vivere più a lungo che riesco. Certo, non posso chinarmi, altrimenti le mie ossa si spezzano e la cosa mi infastidisca ma soprattutto è poco pratica. Ma non mi interessa, c’è chi sta peggio di me: persone affette da condizioni terribili. Io sono fortunata, e riesco a stare in piedi dritta», dichiara l’ex attrice e modella a Le Monde. A fine settembre, BB compirà 90 anni. Considerando che «ha altri problemi», non passa «la vita a guardarsi allo specchio per contare le rughe o i capelli bianchi».

Un metro e mezzo di capelli

Sul suo viso ci sono «poche rughe» grazie al fatto – sostiene – di non spalmarsi «mai» la crema antirughe. Quanto ai capelli, l’ex attrice si dice fortunata di poterli portare ancora «molto lunghi». Per la precisione, «fino alle natiche», mantenendo «essenzialmente il mio colore originale, castano chiaro, punteggiato di striature bianche». Un metro e mezzo di «capelli straordinari» che lava «da sola nel lavandino». «È un lavoro!», aggiunge. «Non mi lamento mai. Le mie ossa mi giocano brutti scherzi e mi impediscono di muovermi, se non con le due stampelle, ma sopporto molto bene quello che mi fanno passare», spiega l’attrice. E la ragione è presto detta: «Innanzitutto, quando ti lamenti, fai incazzare tutti, e poi non aiuta a far passare il dolore». «Quindi non mi lamento mai e vivo normalmente, come quando ero più giovane, ma con qualche handicap», chiosa la quasi novantenne.

