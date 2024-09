Una bibita gassata può spaccare il vetro di un’auto? No, ma c’è un trucco

Circolano diversi video dove vengono utilizzate diverse bibite, ma il problema non riguarda la loro composizione

Può una bibita, come la RedBull, spaccare il vetro del lunotto posteriore di un’auto una volta versata sopra? Questo è quello che viene mostrato attraverso un video, insinuando una presunta pericolosità del suo contenuto e suggerendo agli utenti di bere acqua. In realtà, dietro queste scene c’è un trucco e non riguarda la formulazione delle bibite gassate.

Il video potrebbe essere alterato. Infatti, il vetro si rompe dall’interno dell’abitacolo verso l’esterno, come se qualcuno lo avesse colpito con un oggetto da dentro il veicolo.

Inoltre, rallentando il video si sente il suono della rottura quando il vetro è ancora integro, segno che la clip è stata modificata.

Non si tratta dell’unico video che riprende una scena simile, infatti c’è un trucco che non necessita manipolazioni nelle riprese.

Se nel vetro è presente una scheggiatura, anche piccola, lo sbalzo termico può causare il danno.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. In sovrimpressione l’invito a bere acqua, mentre nella descrizione si legge:

Redbull contro i vetri per auto

I dubbi sul video

Innanzitutto, va osservato come non ci sia alcuna certezza che il contenuto della lattina sia effettivamente RedBull. Si sente il rumore dell’apertura, ma questo potrebbe essere stato aggiunto in un secondo momento.

Secondo un investigatore brasiliano, Wanderson Castilho, si nota che il vetro non si rompe verso l’interno, ma verso l’esterno. Come se dentro l’auto ci fosse qualcuno che lo colpisce, ad esempio, con un martello.

Inoltre, rallentando il video a 0,25X, si sente chiaramente il rumore della rottura del vetro poco prima che lo si veda infrangersi. Questo potrebbe significare che la clip sia stata modificata.

Il trucco per spaccare il vetro con una bibita

Quella secondo cui la RedBull sarebbe capace di infrangere i vetri delle automobili è una leggenda che circola online da diversi anni sulla quale sono stati prodotti numerosi video. Tuttavia, alcuni di questi sono stati realizzati sfruttando un trucchetto che permette di spaccare i vetri.

Bisogna considerare che la rottura, se reale, potrebbe essere dovuta a uno shock termico di una sostanza molto fredda su un vetro molto caldo, o viceversa. Ecco una breve spiegazione dal sito di Car Glass:

Se è presente una scheggiatura, seppur piccola, o ci sono crepe nascoste sul parabrezza, lo sbalzo termico causato dalla differenza di temperatura interna ed esterna potrebbe trasformarla in una crepa, rendendo necessario sostituire il parabrezza

In un video pubblicato sul canale YouTube Auto Delovi Indija, il protagonista versa della RedBull sul finestrino di un’auto su cui applica prima un tovagliolo di carta. Non accade nulla. Dopo, l’uomo incide il vetro con una smerigliatrice, causando un danno non del tutto visibile. Versando nuovamente la RedBull, il vetro si infrange.

La natura del liquido, secondo quanto riferisce l’autore, non c’entra nulla con la rottura, interamente dovuta alla smerigliatrice. «Puoi usare acqua o qualsiasi altro liquido», risponde in un commento.

Conclusioni

Circola un video in cui si vede una persona aprire la lattina di una bibita, in questo caso una RedBull, per poi versarne il contenuto allo scopo di spaccare il vetro di un’auto. La clip cerca di dimostrare che la bevanda energetica possa causare un danno simile. Oltre ai dubbi sulla veridicità della clip, presumibilmente modificata, si tratta di una leggenda metropolitana facilmente spiegabile con un trucco.

