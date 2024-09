Salvini assicura: «Domani daremo il candidato del centrodestra in Liguria, sarà una sorpresa»

«Domani», questa la risposta del vicepremier Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedevano quando potrebbe chiudersi la partita delle prossime regionali in Liguria, con l’indicazione del candidato del centrodestra per la successione di Giovanni Toti. Alla ulteriore domanda se domani sarà indicato il candidato Salvini ha risposto «Yes». Infine, il candidato potrebbe essere il leghista, e suo vice al ministero dei Trasporti, Edoardo Rixi? «Sorpresa», ha concluso sorridendo Salvini uscendo dal Senato dove ha incontrato i parlamentari del suo partito insieme al ministro Giorgetti.

«Vi porto i saluti di Bossi»

«Vi porto i saluti di Umberto Bossi», ha dichiarato Salvini a inizio riunione con i parlamentari della Lega per fare il punto della situazione, in vista della legge di bilancio e più in generale dopo la pausa estiva. Le parole di Salvini sono state salutate da un applauso, esattamente come alla fine della relazione del segretario: «Fino al 2027 saremo col coltello tra i denti, voglio una Lega sempre più forte». Salvini ha ricordato che sabato è attesa la requisitoria della pubblica accusa nel processo di Palermo per il caso Open Arms e il 6 è già in agenda la manifestazione di Pontida. «Saranno settimane decisive», ha detto il leader del Carroccio.

Leggi anche: