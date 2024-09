«Festival di Open – Le sfide del futuro», il programma definitivo delle tre giornate a Parma

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre in Piazza Garibaldi, nel pieno centro di Parma. La seconda edizione del Festival di Open, dopo il successo dello scorso anno, si aprirà con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e si chiuderà con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ma tra i due ministri – e una terza, Anna Maria Bernini, titolare del dicastero dell’Università e della Ricerca – ci sarà spazio per una lunga serie di temi. Dalla musica alla cultura, dall’istruzione alla giustizia, dall’ambiente alla politica internazionale. L’accesso all’evento sarà completamente libero e gratuito, con l’intenzione – come ha spiegato l’amministratrice delegata Alice Mentana – «di creare un’atmosfera da festival, più che da rassegna culturale».

Venerdì 20 settembre

Ore 14.45: il sindaco di Parma Michele Guerra e il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli , con l’ad Alice Mentana, il direttore Franco Bechis e l’editore Enrico Mentana presentano «Il Festival di open – Le sfide del futuro».

Ore 15.00: Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervistato da Franco Bechis ed Enrico Mentana.

Ore 16.00: La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini incontra gli studenti e le studentesse dell’Università di Parma. Modera Franco Bechis.

Ore 17.00: Non è un lavoro per giovani: perché l’Italia non riesce a trattenere gli under 30 con Tito Boeri, Elsa Fornero, Simona Lombardi e Francesco Armillei. Modera Serena Danna.

Ore 18.00: Giuseppe Conte intervistato da Enrico Mentana

Ore 19.00: presentazione del nostro documentario Giudizio sospeso. A seguire il panel di discussione con Don Claudio Burgio e i protagonisti del documentario. Moderano gli autori Alessandra Mancini e Felice Florio

Ore 20.30: il procuratore di Napoli Nicola Gratteri intervistato da Sara Menafra

Ore 21.30: Le nuove sfide del rap tra censura e integrazione con Paola Zukar, Claudio Cabona, Dargen D’Amico e Willie Peyote. Modera Serena Danna

Ore 22.30: Si può ancora ridere di tutto? con Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Modera Gabriele Fazio

Sabato 21 settembre

Ore 10.00: Il disagio dei giovani e l’auto-responsabilità delle piattaforme digitali con Sergio Amati, Cristina Criscuoli, Stefano De Vita e Mauri Valente. Modera Serena Danna

Ore 11.00: I nostri campioni: cosa resta dopo lo spettacolo dei Giochi di Parigi con Giorgia Villa, Simone Barlaam e Giulia Ghiretti. Modera Massimo Ferraro

Ore 12.00: Biodiversità: dal suolo alla tavola con Vitaliano Fiorillo, Massimiliano Giansanti e Matteo Colombini. Modera Gianluca Brambilla

Ore 15.00: Lo stagista live podcast di Filippo Grondona con Mara Maionchi e Alberto Salerno

Ore 16.00: Siamo pronti ad affrontare la generazione AI? con Lorenzo Pinto, Daniele Grassucci e Julia Elle. Modera David Puente

Ore 17.00: Paolo Gentiloni intervistato da Sara Menafra

Ore 18.00: Elezioni Usa: i candidati alla presidenza raccontati da chi li conosce davvero con Guido George Lombardi e Brian Brokaw. Modera Serena Danna

Ore 19.30: Le nuove narrazioni della cronaca nera in Italia con Valentina Poddighe, Gianluca Neri e Alberto Marino. Modera Stefania Carboni

Ore 20.30: Maschiacci live podcast di Francesca Michielin con Ditonellapiaga e Angelica. Presenta Gabriele Fazio

Ore 22.00: L’indie è morto, viva l’indie con Ex-Otago e Santi Francesi. Live acustico in chiusura. Modera Gabriele Fazio

Domenica 22 settembre

Ore 10.00: Gli spazi della lotta: sfide e limiti dell’attivismo digitale con Andrea Grieco e Carolina Capria. Modera Ygnazia Cigna

Ore 11.00: Che fine farà il Green Deal? con Angelo Bonelli, Enrico Giovannini e Davide Panzieri. Modera Gianluca Brambilla

Ore 12.15: La sfida elettorale in Emilia-Romagna con Elena Ugolini e Michele de Pascale. Modera Franco Bechis

Ore 15.00: Dario Fabbri intervistato da Simone Disegni

Ore 16.00: La guerra alle porte e la sicurezza dell’Europa con Francesco Vignarca e Nona Mikhelidze. Interviene Luigi Di Maio. Modera Simone Disegni

Ore 17.00: Il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato da Enrico Mentana

