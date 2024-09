Selena Gomez costretta alla maternità surrogata o l’adozione: «Non importa come accadrà. Sarà comunque il mio bambino»

«Non l’ho mai detto ma, sfortunatamente, non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a repentaglio la mia vita e quella del bambino». La rivelazione di Selena Gomez, attrice e musicista statunitense classe 1992, è affidata alle pagine di Vanity Fair America. I problemi di salute della protagonista di Only Murders in the Building, popolare serie tv per la quale ha ricevuto quattro candidature agli Emmy, non sono purtroppo una novità. Dal 2015 sappiamo che soffre di lupus, una malattia cronica che implica che il sistema immunitario produca autoanticorpi che, invece di proteggere il corpo da virus, batteri e agenti estranei, aggrediscono cellule e componenti del corpo stesso. Una situazione gestibile per lei solo grazie ad un’attenta cura farmacologica e un delicatissimo intervento chirurgico avvenuto nel 2017, il trapianto di un rene a lei offerto dall’amica e collega Francia Raisa. Ma non solo, nel 2022, nel documentario Selena Gomez: My Mind & Me, in Italia disponibile su Apple Tv, ha anche ammesso di soffrire di un disturbo bipolare, anche questo gestito con l’utilizzo di una serie di farmaci. Sarebbero proprio questi due problemi oggi ad impedire alla donna un parto del tutto sicuro.

La scelta è presa

«È una realtà difficile da digerire – ha raccontato nell’intervista – per la quale ho sofferto per molto tempo. Non è come l’avevo immaginato, pensavo che sarebbe successo in modo naturale, come per tante altre donne. Ora, però, mi sento molto più serena. Mi considero fortunata perché esistono persone meravigliose che offrono la possibilità della maternità surrogata o dell’adozione, entrambe strade che potrei intraprendere. Questo mi ha fatto apprezzare ancora di più le diverse vie per chi desidera diventare madre e io sono una di quelle persone». Selena Gomez infatti non si da per vinta e proseguirà un percorso più sicuro per diventare madre, come è desiderio sia suo che del suo attuale compagno, il producer Benny Blanco, che ha dichiarato pubblicamente la volontà di diventare padre. La scelta comunque appare ormai non solo chiara ma anche presa: «Sono emozionata per il viaggio che mi aspetta, anche se sarà un po’ diverso da come lo avevo immaginato. Alla fine, non importa come accadrà. Sarà comunque mio, il mio bambino»

