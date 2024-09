La Cassazione conferma l’ergastolo a Benno Neumair per il duplice omicidio dei genitori

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo a Benno Neumair per il duplice omicidio dei genitori. Il delitto avvenne il 4 gennaio 2021 a Bolzano. Neumair strangolò la madre Laura Perselli, 68 anni e il padre Peter Neumair, 63, per poi gettarli nel fiume Adige. Fu lui stesso a confessare l’accaduto, circa due mesi dopo i fatti. Il 33enne era stato condannato in primo grado nel novembre del 2022, sentenza poi confermata in appello nell’ottobre 2023. La Cassazione ha confermato il giudizio, respingendo il ricorso della difesa.

Leggi anche: