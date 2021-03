Bolzano, svolta nell’inchiesta: Benno Neumair ha confessato di avere ucciso i genitori

Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair – la cui scomparsa era stata denunciata il 4 gennaio scorso -, a Bolzano. Il 29 gennaio scorso Benno Neumair era stato arrestato, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La Procura oggi, 8 marzo, ha fatto richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere dell’indagato, che si trova in carcere a Bolzano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il ragazzo avrebbe strangolato prima il padre e poi la madre e poi avrebbe gettato i cadaveri nel fiume Adige da un ponte a sud di Bolzano. Lo scorso 6 febbraio, il corpo della madre Laura Perselli era stato trovato nelle acque del fiume. I vigili del fuoco avevano chiesto alla società idroelettrica di abbassare il livello del fiume per facilitare le ricerche, nella speranza di ritrovare anche il corpo del marito. Riprenderanno ora le ricerche, sospese nei giorni scorsi, in attesa delle determinazioni del gip e dei primi esiti dell’incidente probatorio in corso, informa la procura.

