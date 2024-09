Elezioni in Liguria, la moglie di Bucci Laura Sansebastiano: «Vincerà ma è un incosciente, deve riguardarsi»

«È un incosciente, deve riguardarsi». Laura Sansebastiano, moglie del sindaco di Genova Marco Bucci neo candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria per il dopo Toti, in un’intervista a la Repubblica racconta di come ha scoperto che il marito avesse accettato la proposta della maggioranza. «È arrivato a casa e mi dice di dover fare delle chiamate», ha spiegato, «mi sono messa seduta vicino a lui. Poi lo ha chiamato Rixi e l’ho capito in quel momento cosa aveva deciso di fare altrimenti non lo sapevo». Le preoccupazioni di Sansebastiano sono per la salute di Bucci. Il sindaco infatti ha dichiarato che lo scorso 30 maggio i medici gli hanno diagnosticato un «cancro metastatico alle ghiandole linfatiche nel collo», si è dovuto operare, ha appena finito le sedute di radioterapia e ora ha iniziato quelle di immunoterapia. Uno dei motivi per cui aveva escluso il suo coinvolgimento alle regionali era proprio il suo stato di salute, il timore di non riuscire a concludere l’eventuale mandato. Insicurezze che sono sparite dopo un colloquio con la premier Meloni.

La telefonata con Meloni

«Alla fine per riuscire ad arrivare a una decisione unitaria che mettesse d’accordo tutti hanno preso Bucci che è il migliore ma è un capro espiatorio: dal punto di vista fisico è quello che in questo momento è il più fragile», dice ora la moglie, «sono preoccupata perché il Bucci non è in gran forma e la sua decisione è stata azzardata, è al minimo delle sue potenzialità fisiche: ha fatto radioterapia, ha perso diversi chili, non mangia perché non sente i sapori delle cose. Pensare di fare 40 giorni a combattere mi preoccupa». La decisione però è presa, quindi ora è necessario gestire le energie e le forze in vista del voto. «Vincerà ma si deve riguardare. Quello che mi stimola è poter vedere delle città che non ho mai visto o visto solo superficialmente. Questa è una delle poche cose positive di cui potrò godere spero», è sicura la moglie del sindaco, «al posto di Meloni l’avrei fatta anche io questa chiamata, sapendo che il Bucci ti fa vincere, ha chiamato il migliore in campo. La questione è che quello che risponde (Bucci, ndr) dovrebbe dire: “È meglio che prima mi curi”». E invece così non è andata. Anzi: «Bucci ha risposto: “Obbedisco”, come Garibaldi, e così ha fatto. Proverò a farmi venire i capelli biondi», ironizza Sansebastiano.

Foto di copertina: Laura Sansebastiano/Instagram

