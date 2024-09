Elezioni in Liguria, il centrodestra punta sul sindaco di Genova Marco Bucci: «È la persona giusta»

Il sindaco di Genova Marco Bucci è pronto a diventare il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria per il dopo Toti. L’inchiesta sui finanziamenti e i presunti favori all’imprenditore Spinelli ha portato alle dimissioni dell’ex governatore e costretto lo schieramento che lo sosteneva a trovare un’alternativa credibile e capace di motivare il proprio elettorato. «Marco Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra», scrivono in un comunicato Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, «siamo convinti che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra». Bucci, 64 anni, sindaco di Genova dal 2017, è la figura intorno alla quale Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno raggiunto l’accordo, come aveva anticipato 24 ore prima Salvini in merito all’annuncio che sarebbe arrivato oggi. Bucci, già manager nelle industrie del chimico e della farmaceutica, sfiderà il prossimo 27 e 28 ottobre Andrea Orlando, deputato Pd ed ex ministro della Giustizia, del Lavoro, dell’Ambiente in tre governi diversi, sul quale è arrivata anche l’apertura del Movimento 5 Stelle. Bucci, considerato un indipendente, può mettere in crisi il campo largo schierato dal centrosinistra, attirando su di sé una parte dei voti degli elettori dell’ex Terzo Polo. Della giunta comunale di centrodestra che governa Genova, infatti, fa anche parte Italia Viva.«»

