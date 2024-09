Progetto Bosconavigli, indagato a Milano Stefano Boeri per lottizzazione abusiva e abuso edilizio

C’è anche Stefano Boeri tra gli indagati nella inchiesta della Procura di Milano sul progetto urbanistico Bosconavigli che, come anticipato da la Repubblica, si è appena conclusa e, dopo la notifiche alle persone coinvolte, proseguirà il suo iter con la richiesta di invio a giudizio. Bosconavigli è un progetto dell’architetto Boeri per la realizzazione di 90 appartamenti in edifici coperti dal verde nel quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest del capoluogo lombardo. I pm, nell’inchiesta coordinata dal pool della procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano e dei pm Paolo Filippini, Mauro Clerici e Marina Petruzzella e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, hanno formulato nei suoi confronti l’accusa di lottizzazione abusiva e abuso edilizio e tra gli indagati figurano anche altre sei persone.

L’inchiesta su Bosconavigli

Oltre a Boeri, in qualità di progettista è indagato Stefano De Cerchio, insieme al direttore dei lavori, il costruttore, lo sviluppatore e due dirigenti comunali, Andre Viaroli e Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia e componente della Commissione per il paesaggio. Gli inquirenti contestano, sulla base della perizia firmata dal giurista Alberto Roccella e dall’urbanista Maurizio Bracchi l’assenza del piano attuativo, un documento necessario per le costruzioni che superano i 25 metri, considerando che Bosconavigli prevede una struttura alta 41 metri. Tra le irregolarità ipotizzate dai pm, anche l’assenza di una delibera di giunta o del consiglio comunale: la convenzione urbanistica sarebbe stata autorizzato invece davanti a un notaio tra privato costruttore e dirigente comunale. I magistrati sostengono vi siano state diverse violazioni edilizie e che il prezzo di vendita per la cessione dei lotti non fosse equo. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, negli ultimi due anni si è dedicata con particolare attenzione al controllo della gestione urbanistica in città, con un lavoro che ha portato tra l’altro al sequestro di cantieri di grattacieli ed edifici in costruzione. Boeri a fine ottobre 2023 è finito tra gli indagati anche dell’inchiesta per turbativa d’asta sul progetto della Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere in zona Porta Vittoria.

