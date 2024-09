La donna incinta con un tumore alla tiroide: a Bari la operano e salvano madre e figlia

Una donna di 29 anni in stato di gravidanza con un tumore alla tiroide è stata salvata insieme alla figlia al Policlinico di Bari. Un team multidisciplinare l’ha operata per rimuovere il tumore e ha fatto un cesareo per consentirle di far nascere suo figlio. A operare il professor Francesco Giorgino, direttore di endocrinologia, Sebastio Perrini, Angela Pezzolla della chirurgia generale “Marinaccio”, il professor Ettore Cicinelli di ginecologia e Nicola Laforgia di neonatologia. Oltre all’anestesista Katarzyna Trojanowska di rianimazione. «Abbiamo condiviso insieme la necessità, per il grado di avanzamento del carcinoma, di combinare una tiroidectomia totale e una linfoadenectomia bilaterale dopo il taglio cesareo per la nascita della bambina in un’unica seduta operatoria», spiegano Pezzolla e Giorgino. La paziente era alla trentasettesima settimana di gestazione. La bambina aveva anche un giro anomalo del cordone ombelicale. Subito dopo il parto si è proceduto con la rimozione della tiroide e dei linfonodi. Ora la paziente dovrà sottoporsi a radioterapia metabolica.

