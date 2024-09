Luna Rossa a un passo dalla finale della Louis Vuitton Cup: 4-0 ad American Magic nelle acque di Barcellona

Luna Rossa è a un passo dalla finale della Louis Vuitton Cup. Nella secondo giornata di sfida in semifinale contro American Magic, l’imbarcazione italiana ha vinto altre due volte, dopo aver già messo a segno le prime due regate nella giornata di ieri. Anche se oggi nelle acque di Barcellona i timonieri del team Prada-Pirelli, Spithill e Bruni, hanno dovuto mettercela tutta per tener testa ad American Magic, soprattutto nella regata pomeridiana, vinta alla fine con appena 2 secondi di vantaggio. Ora basterà un’altra vittoria a Luna Rossa per superare di slancio la semifinale e portarsi nella finale di Louis Vuitton Cup. Per il primo match point non c’è da attendere molto: già domani alle 14 (secondo match race di giornata) il team “made in Italy” potrebbe chiudere i conti. Se così sarà, Luna Rossa approderà per la quarta volta nella finale del torneo, dopo quelle del 2000, del 2013 e del 2021.

