Inchiesta Liguria, dopo Toti e Signorini anche Spinelli patteggia: 3 anni e 2 mesi

Aldo Spinelli ha patteggiato con la Procura un accordo a 3 anni e 2 mesi di reclusione nell’inchiesta per corruzione che lo vedeva coinvolto insieme all’ex governatore della Liguria Giovanni Toti l’ex presidente dell’ Autorità portuale Paolo Signorini. L’inchiesta ha terremotato la Regione Liguria e costretto Toti alle dimissioni. Anche l’ex governatore ha patteggiato a 2 anni e 1 mese di reclusione, convertiti 1.500 ore di lavori socialmente utili, così come Signorini 3 anni e 5 mesi. La vicenda si è conclusa 4 mesi dopo l’arresto dei tre protagonisti lo scorso 7 maggio, e le misure cautelari per altre 30 persone coinvolte. I patteggiamenti raggiunti tra indagati e Procura riguardano il filone di indagine su corruzione e finanziamento illecito dei partiti, il cui processo con giudizio immediato era previsto per il prossimo 5 novembre ma che ora salta.

