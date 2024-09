Dopo il caso doping, Sinner presenta i due nuovi volti dello staff: «Benvenuti nella squadra»

Marco Panichi, preparatore atletico e Ulises Badio, fisioterapista, seguiranno il tennista altoatesino a partire dalla prossima trasferta in Cina

«Benvenuti nella squadra». A meno di un mese dal licenziamento del preparatore atletico e del fisioterapista, Jannik Sinner presenta ai tifosi i due nuovi collaboratori del suo staff. In una foto pubblicata sui suoi profili social, il numero uno della classifica Atp si mostra sorridente a fianco dei due professionisti che lo affiancheranno a partire dai prossimi giorni. Si tratta del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio. Panichi, 60 anni, è stato due volte campione di salto in lungo e ha già lavorato con molti tennisti, da Novak Djokovic a Simone Bolelli, Fabio Fognini, Davide Sanguinetti, Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Karin Knapp. Badio, argentino di 44 anni, ha lavorato con la squadra calcio del Valencia, quattro anni nell’Atp Tour e anche nel team di Djokovic. I due lavoreranno al fianco dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill a partire dai prossimi due tornei in Cina, ovvero l’Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.

Lo scorso 23 agosto, Sinner ha comunicato ufficialmente il licenziamento del preparatore atletico Umberto Ferrara e del fisioterapista Giacomo Naldi, ritenuti responsabili del caso doping che è costato 300mila euro al tennista altoatesino e ha rischiato di danneggiare la sua reputazione. Sinner era risultato positivo a una contaminazione secondaria da Clostebol, sostanza con cui – con ogni probabilità – è entrato in contatto durante un massaggio di Naldi, che aveva curato una ferita a un dito con una pomata acquistata da Ferrara. L’Agenzia internazionale antidoping (Wada) ha ancora tempo fino a fine settembre per presentare ricorso contro il proscioglimento di Sinner da ogni accusa di doping.

