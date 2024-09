Jannik Sinner prosciolto da ogni accusa di doping: la Wada ha rinunciato a presentare ricorso

Jannik Sinner è definitivamente prosciolto da ogni accusa di doping. L’Agenzia internazionale antidoping (Wada) non ha infatti presentato alcun ricorso contro la sentenza dello scorso 19 agosto che proscioglieva il tennista italiano n° 1 al mondo da ogni responsabilità per la positività a una sostanza vietata – il Clostebol – durante un controllo di routine a marzo scorso. Lo ha confermato stamattina la segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas) al Corriere della Sera. Era stato lo stesso Sinner a dare notizia dell’inciampo di alcuni mesi prima via social, assicurando però che si era trattato di un’assunzione «del tutto inconsapevole» legata ad un errore del suo fisioterapista. E puntualmente Giacomo Naldi pochi giorni dopo era stato licenziato dal campione altoatesino, insieme con il preparatore atletico Umberto Ferrara, che hanno così pagato il passo falso: finito bene, ma che poteva costare caro a Sinner. Che domenica sera s’è messo comunque la brutta storia alle spalle incantando gli Usa e vincendo un altro grande Slam, lo Us Open.

