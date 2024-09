Raffaele Fitto prende caffè e cornetto con Michele Emiliano. Il conto fa gelare Palazzo Chigi: 77 euro, Iva compresa

Ci prendiamo un caffè? Raffaele Fitto, ministro uscente per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr ha invitato il governatore della Puglia, Michele Emiliano, nel suo ufficio sopra la Galleria Alberto Sordi a Largo Chigi lunedì 16 settembre. Lo scopo era allontanare gli ultimi dubbi sull’accordo per la coesione con la Regione Puglia, in modo da archiviarlo prima che Fitto si trasferisca a Bruxelles nel nuovo incarico di commissario (e forse vicepresidente) della commissione europea di Ursula Von der Leyen. E l’incontro è riuscito, come i due protagonisti hanno poi spiegato in un comunicato stampa. Solo che quel caffè è andato un pizzico di traverso agli amministratori di Palazzo Chigi, quando è stato presentato il conto. Perché rischia di essere il caffè più caro della storia.

Il costo nell’affidamento diretto al catering

Per 36,5 euro a testa il caffè è stato servito da un cameriere di una ditta del napoletano

Per fare sentire a suo agio Emiliano, che è di buon appetito, Fitto si è rivolto a un catering per approntare una prima colazione degna dell’ospite. Caffè, certo, ma anche the, latte, succo di frutta, acqua, cornetti e un po’ di pasticceria secca per dare un pizzico di energia alla mattinata. Per non sfigurare con l’ospite invece della macchinetta del caffè a disposizione in ufficio è stato scelto di cercare un fornitore esterno. Non il bar più vicino, ma la ditta Ri.Ca. S.r.l. di Somma Vesuviana (Napoli), che sabato 14 ha inviato per mail preventivo subito accettato. Senza nascondere le cifre: «il costo del servizio con cameriere per 2 persone è per un importo totale massimo di 77 euro, Iva inclusa». Quindi 38,5 euro a commensale: un caffè davvero d’oro.

