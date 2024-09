Milano, 56 casi di Legionella tra Corsico e Buccinasco: 4 morti. Scattano i controlli sulla rete idrica

Il numero dei casi di legionella tra Corsico e Buccinasco, nella zona sud di Milano, è salito a 56, con cinque persone ancora ricoverate e quattro morti. Questi ultimi sono tutti pazienti di età superiore ai 70 anni con patologie pregresse. La legionellosi, un’infezione all’apparato respiratorio causata dal batterio della Legionella, si contrae inalando vapore acqueo contaminato, ma non si trasmette da persona a persona. L’ipotesi più accreditata, riporta la Repubblica, è che la causa dell’epidemia sia partita da una contaminazione della rete idrica. Sono in corso interventi di clorazione per disinfettare l’acqua.

Dove è stato trovato il batterio

Nonostante l’assenza del batterio nelle fontane pubbliche, torri di raffreddamento e nelle acque del Naviglio Grande, il batterio è stato individuato in molte delle abitazioni colpite, distribuite lungo una fascia che attraversa i comuni coinvolti. Le autorità sanitarie, con l’Ats di Milano, stanno conducendo indagini approfondite, inclusi campionamenti ambientali e microbiologici, per cercare di prevenire nuovi casi. È stato, inoltre, dato mandato agli amministratori di condominio della zona colpita di avviare una serie di interventi di manutenzione sugli impianti idro-sanitari delle abitazioni e dei condomini, Insieme alla raccomandazione di pulire filtri e docce.

