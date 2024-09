Sabrina Salerno, la scoperta dopo la mammografia di controllo: «Ho un nodulo maligno al seno, mi opero»

Sabrina Salerno si deve sottoporre a un intervento per la rimozione di un nodulo al seno che è stato individuato alcuni mesi fa durante un controllo di routine. Per questo motivo la cantante e attrice 56enne ha condiviso una foto sui social in cui parla della sua esperienza e prova a sensibilizzare sulla prevenzione. «Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno», scrive pubblicando una foto dall’ospedale, con la flebo, «Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita».

Leggi anche: