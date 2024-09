A Striscia la notizia arriva il «velino»: la svolta del tg satirico di Mediaset a 36 anni dalla prima messa in onda

Per la prima volta in trentasei anni di messa in onda ci sarà anche un ballerino a danzare sulla scrivania di Striscia la notizia. Il tg satirico di Mediaset, che torna su Canale 5 lunedì 23 settembre, si presenta in una veste inedita. Non più due veline, bensì una velina e un «velino», come già lo ha ribattezzato Antonio Ricci, ideatore del programma. Un tentativo, forse, di stare al passo con i tempi e rispondere alle accuse, mosse non solo a Striscia ma a diversi format della tv italiana, di ricorrere a ruoli preconfezionati e stereotipati per le donne. La nuova coppia di ballerini di Striscia sarà composta da Beatrice Coari e Gianluca Briganti.

Chi è il nuovo velino di Striscia la notizia

Gianluca Briganti, 37 anni, è nato a Viareggio da mamma cilena e papà italiano. Balla da quando ha 5 anni. Nel 2010 si è diplomato in danza, recitazione e canto all’Accademia Music Arts & Show di Milano. Nel corso della carriera, ha lavorato nei più famosi musical europei come performer e anche in diversi programmi tv.

Chi è la nuova velina di Striscia la notizia

Beatrice Coari, 21 anni, viene dalla Liguria. Dopo il diploma al liceo linguistico, si è iscritta all’Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Oltre all’italiano, Coari parla fluentemente inglese, francese e spagnolo. Nel 2023 si è aggiudicata il titolo di Miss Miluna Liguria, che le ha dato la possibilità di partecipare alle finali del concorso di Miss Italia.

