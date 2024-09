Roma, tentano il furto in appartamento poi lanciano il cane dal sesto piano. Caccia ai ladri assassini

Forse volevano entrare in casa per rubare, forse volevano rapirlo per portarlo via e chiedere un riscatto ma quello che è successo a Ricky, un cocker spaniel inglese rubato da un terrazzo di Monteverde Vecchio a Roma, è atroce. Il cane, forse troppo pesante per esser portato via, è stato lanciato dal sesto piano. sarebbe stato probabilmente quello di rapirlo per chiedere un riscatto in denaro. Ma alla fine Ricky, un cocker spaniel inglese focato rubato da un terrazzo di Monteverde Vecchio, è stato lanciato dal sesto piano. A trovare il suo corpo senza vita i proprietari, che lo stavano cercando e lo hanno trovato nel giardino di un appartamento al piano terra. Ora si cercano i ladri, responsabili dell’uccisione dell’animale.

I fatti

L’orrenda fine di Ricky la ricostruisce oggi Repubblica Roma. Venerdì mattina un uomo, M.P., esce a fare una passeggiata con la figlia e con il cane di famiglia- Ricky è «un cucciolone di 10 anni adottato quando ne aveva due, dopo che un bambino si era stufato di lui». «Un cane pigro, anziano, non salta, non gioca», ma è a tutti gli effetti parte della famiglia, gira con loro, anche in vacanza. M.P. pulisce le zampine a Ricky una volta rientrato a casa, dato che la famiglia si è allargata e c’è una piccola che gattona. Lascia il cane ad asciugare, nel terrazzo dell’attico in via Carini. Uno spazio sicuro ha precisato il padrone a Repubblica, «con muri alti impossibili da scavalcare». Verso le 9.20 la piccola esce di casa con la nonna e si allontana anche M.P. per una commissione al volo. Alle 9.37 scatta l’allarme. Qualcuno avrebbe provato a forzare i vetri del terrazzo ed entrare nell’abitazione. A testimoniarlo le manate poi presenti sulla porta a vetri. Non è la prima volta che la famiglia viene colpita da furti. La prima volta sono riusciti a entrare portando via alcuni preziosi, mentre la seconda volta sono entrati in casa (e scappati) perché presenti la mamma con la piccolina all’interno. Forse avranno pensato di portar via il cane, di razza, davanti all’allarme che suonava. «Crediamo che i ladri siano scesi poggiando i piedi sul motore del condizionatore, poi sull’armadio, tipo scaletta -hanno raccontato a Repubblica – e che così siano risaliti portandosi via Ricky. Forse per chiederci un riscatto in denaro». Pensano che risaliti sul terrazzo condominiale i ladri abbiano lasciato andare giù Ricky. Troppo pesante per essere trasportato.

(immagine di repertorio, Foto di Mike Perry su Unsplash)

