Milano Fashion Week, il ritorno di Chiara Ferragni dopo il Pandoro gate: «Piano piano sto sempre meglio»

Un ritorno che è un segnale, un punto da cui ripartire per lasciare dietro le polemiche e i passi falsi. Chiara Ferragni è tornata alla Milano Fashion Week dopo un’assenza durata un anno. L’occasione è stata la premiazione, tenuta ieri 22 settembre, degli “Oscar” green della moda al Teatro alla Scala: i Cnmi Sustainable Fashion Awards. L’influencer vuole riprendere in mano la sua vita: «È un segnale essere qui stasera», ha dichiarato. Il ritorno a uno degli eventi di punta della stagione è un modo per passare oltre e relegare al dimenticato il recente dissing tra il marito e cantante Fedez e il rapper Tony Effe. Oltre al caso della pubblicità ingannevole legate alle vendite del pandoro “Pink Christmas”.

Ferragni: «È una serata importantissima, è importante essere qui»

«È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera. Io cerco di fare il massimo per la sostenibilità», ha dichiarato l’imprenditrice digitale che ha anche parlato del suo abito firmato “vecchio” più di 10 anni. A chi le chiedeva come stesse, Ferragni rispondeva: «Bene dai, pian piano sempre meglio». Come aveva già anticipato parlando dei dissing tra i due rapper, l’influencer vuole pensare solo ad andare avanti e a tutelare i suoi figli.

