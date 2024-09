Chiara Ferragni, l’ultimo messaggio a Fedez nel dissing con Tony Effe: «Un atto violento. Lasciatemi stare, sto cercando di andare avanti»

Chiara Ferragni interviene nuovamente sul dissing tra Fedez e Tony Effe. E lo fa prendendo posizione contro la canzone dell’ex marito, Allucinazione Collettiva, che uscirà questa notte all’una. «Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità», dichiara l’influencer, sferzando l’attacco senza alcun giro di parole. «Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi», prosegue dalle sue stories Instagram. «In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose», aggiunge. E conclude: «Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più».

