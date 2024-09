Champions League, la finale del 2027 non si giocherà più a Milano: «Mancano le garanzie su San Siro»

La finale di Champions League 2026-2027 non si disputerà più a Milano. La revoca è stata annunciata oggi, martedì 24 settembre, dal comitato esecutivo della Uefa. «È stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con decisione prevista per maggio-giugno 2025», si legge nel comunicato dell’Union of European Football Associations. Il motivo è dovuto alla mancanza di garanzie sulla disponibilità dello stadio di San Siro. È stato il Comune di Milano ad avvisare la Figc sulla possibilità che la struttura potrebbe essere oggetto di lavori. Al Meazza è stata dunque applicata la condizionale, inserita preventivamente proprio per la situazione legata ai lavori di ristrutturazione dell’area dove sorge lo stadio e nei suoi dintorni, che potrebbero o meno essere avviati. Una delle ipotesi, di cui bisogna valutare la fattibilità, è lo spostamento del match allo stadio Olimpico di Roma, così che la finale della massima competizione europea possa disputarsi comunque in Italia.

