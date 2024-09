Fiumicino, incendio in un cantiere navale: decine di imbarcazioni in fiamme

Verso le 5.30 della mattina del 24 settembre, un incendio è divampato in un cantiere navale di Fiumicino. La struttura di via Col Moschin è ampia circa 3.000 metri quadri e sorge a ridosso del fiume Tevere. Al suo interno, oltre allo svolgimento dell’attività cantieristica, decine di barche erano stipate in rimessaggio: sono andate in fiamme, con colonne di fumo che si vedono anche a molta distanza dal luogo dell’incendio. I Vigili del fuoco, verso metà mattinata, sono ancora al lavoro per estinguere il rogo, coadiuvati da due autobotti, un carro schiuma, un’autoscala e un carro autoprotettori. Non risultano feriti tra il personale dell’azienda. L’area è recintata dalle forze dell’ordine e, sul posto, sono presenti anche le ambulanze del 118. L’agenzia Arpa e l’Asl stanno procedendo ai controlli per la qualità dell’aria: a bruciare, infatti, ci sono anche le resine usate per le imbarcazioni e del materiale plastico.

Leggi anche: