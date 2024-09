A chi andrà il bonus Natale da 100 euro? La regola della mancanza del coniuge e il nodo del matrimonio

Il bonus Natale da 100 euro andrà davvero soltanto alle coppie sposate? La sociologa Chiara Saraceno ha spiegato che dal provvedimento sono esclusi conviventi e separati senza residenza. Ma il viceministro dell’Economia Maurizio Leo (FdI) ieri in Senato ha detto che spetterà «ai dipendenti con moglie e figli a carico, alle famiglie monogenitoriali e ad alcune coppie di fatto». In attesa della circolare del ministero dell’Economia che «chiarirà tutto», Leo ha spiegato che vale la regola della mancanza del coniuge. Il bonus lo potrà quindi richiedere chi ha il coniuge e un figlio fiscalmente a carico con redditi non superiori a 4 mila euro. Ma anche quando l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio naturale o, se coniugato, si è successivamente separato. Non è ancora chiaro se il bonus andrà anche i contribuenti che non hanno il coniuge a carico. In teoria il bonus non spetterebbe, anche se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera la soglia dei 28 mila euro annui.

