Borghesia violenta. In arrivo la seconda stagione del podcast sui «bravi ragazzi» del terrorismo italiano, protagonista Marco Donat-Cattin – Il trailer

Impeccabili studenti di medicina, figli di magistrati, dirigenti, ministri, enfant prodige del cinema italiano. Possibile che gli ideatori ed esecutori di alcuni dei più efferati delitti politici della lunga stagione del terrorismo italiano fossero giovani promettenti, ventenni eleganti, dalle facce pulite? È uscito il secondo ciclo di episodi di Borghesia violenta, il podcast prodotto da Emons Record e GOG edizioni, in mediapartneship con Open. Cinque puntate dedicate a un altro di quei «bravi ragazzi» diventati protagonisti degli Anni di piombo, Marco Donat-Cattin. Dopo la prima stagione incentrata sulle vicende di Valerio “Giusva” Fioravanti, la seconda parte del podcast ripercorre la storia del figlio del vicesegretario della Democrazia cristiana, Carlo Donat-Cattin, e della sua militanza in Prima Linea, organizzazione terroristica di estrema sinistra.

La famiglia Donat-Cattin è al centro di uno scandalo che raggiunge le più alte sfere istituzionali. Carlo Donat-Cattin, senatore della Repubblica, riceve una lettera anonima in cui si parla del figlio e della sua attività in Prima Linea. Un avvertimento? Una via d’uscita per il rampollo di famiglia, il cui nome di battaglia è “comandante Alberto”? Domande la cui risposta non è conosciuta. Ciò che sappiamo è che il vicesegretario della Democrazia cristiana fa visita al presidente del Consiglio Francesco Cossiga per avere chiarimenti sulle informazioni contenute in quella lettera. Nessuno sa cosa risponde, Cossiga, a quel padre preoccupato. E il caso Donat-Cattin diventerà anche il caso Cossiga: sarà la prima volta nella storia della Repubblica italiana che un presidente del Consiglio verrà sospettato di aver tradito la Costituzione.

Borghesia violenta è un podcast prodotto da Emons Record e GOG edizioni, in mediapartneship con Open. È tratto dall'omonimo libro di Nicola Ventura e David Barra, pubblicato da GOG.

