Roma-Udinese, l’Agcom avvia un’istruttoria: limitazioni ingiustificate nelle riprese per gli operatori

Anche se si hanno i diritti tv esclusivi di una partita di Serie A l’accesso alle immagini non dovrebbe esser limitato agli altri operatori dell’informazione che lavorano sulla partita. Per questo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su proposta del Presidente, ha dato mandato agli uffici di avviare «un’istruttoria riguardante l’accesso alle immagini per il diritto di cronaca in relazione agli episodi di contestazione verificatisi durante la recente partita di calcio tra Roma e Udinese». L’Agcom intende verificare se ci siano state limitazioni ingiustificate all’accesso alle immagini da parte degli operatori dell’informazione. L’istruttoria – precisa ancora l’autorità – mira a garantire che i diritti di cronaca siano rispettati e che le immagini degli eventi di interesse pubblico siano accessibili ai media, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dell’Autorità e delle linee guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A valide a partire dalla stagione sportiva in corso.

Leggi anche: